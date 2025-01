Inter-news.it - Montipò salva il Verona. L’Udinese non riesce a sfruttare l’uomo in più

Leggi su Inter-news.it

Ilsi dividono il bottino nel match conclusosi per 0-0. Gli ospiti non riescono ala superiorità numerica, nel secondo tempo, dovuta all’espulsione di Suat Serdar.POCHE EMOZIONI – Ilospitanella sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie A. Il primo tempo vede le due squadre intente principalmente a specchiarsi, con poche occasioni create da una parte e dall’altra. Anche grazie a un ottimo Lorenzo, gli scaligeri riescono are quelle rare opportunità avute dai friulani nel corso della prima frazione. L’intensità del match cambia in maniera sensibile, nel secondo tempo. Prima con l’occasione che capita al 57? sui piedi di Hassane Kamara, il quale spara alto da posizione favorevole. Poi, con l’espulsione per doppia ammonizione di Suat Serdar al 71?.