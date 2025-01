Oasport.it - LIVE Tour de Ski, Skiathlon Val di Fiemme 2025 in DIRETTA: tappa decisiva prima del Cermis

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelloin programma in Val di(Italia) valido per ilde Ski 2024-. Penultimo appuntamento caldissimo quello che andrà in scena quest’oggi. E’ il momento della giornata dedicata alla prova che prevede entrambe le tecniche, banco di prova finaledella chiusura col botto programmata domani con l’ascesa del.Inizieranno gli uomini. Johannes Klaebo ha ulteriormente allargato il proprio divario sulla concorrenza grazie al successo ottenuto nella sprint in classico. Il campione norvegese guida la classifica con un margine di 1:35 su Edvin Anger e 2:11 su Erik Valnes. Per quanto riguarda la prova odierna occhio a Simen Krueger, Haavard Moseby e al britannico Andrew Musgrave. L’Italia spera in Federico Pellegrino: il capitano azzurro è tornato in corsa per un piazzamento di prestigio con la prova positiva nella sprint e cercherà di trovare il meglio dalla competizione odierna.