Ilgiorno.it - Il modello Milano e la forza delle università e del sistema culturale

Villoissta per riaprire i battenti, o meglio spalancarli avendoli solamente socchiusi, visto il flusso turistico che ha continuato ad invaderla, seppur di livello economico meno eclatante. All’orizzonte la vocazione di proseguire in una marcia che solo un paio di decenni fa sembrava impossibile, quella di diventare una3/4 capitali europee. A consolidarne la posizione ci hanno pensato gli insediamenti di head quarter internazionali di colossi globali, come Microsoft, Apple e molti altri, ma anche la crescita degli atenei che hanno raddoppiato gli studenti e ingaggiato docenti prestigiosi, aprendo anche il primo insediamento italiano un vero campus universitario, quello della Bocconi. Parimenti e finalmente ha visto il decollo della grande Brera, e pur ancora in maniera inferiore al valore che può derivarne dello Human Tecnopole, nel quale gia oggi lavorano stabilmente Nobelscienze umane, poi la finanza, il commercio con la stella polare del quadrilatero, i grattacieli e l’attrattività che ne è conseguita.