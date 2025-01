Ilrestodelcarlino.it - Il cugino dell’aggressore di Villa Verucchio: “Giustizia per Muhammad, non era un terrorista. Perché hanno sparato?”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 4 gennaio 2025 – "non doveva morire.nonprovato a fermarlo in un altro modo? È stato ammazzato ingiustamente. Chiederemoper lui”. A parlare così è Said, ildiAbdallah Abd Hamid Sitta, il 23enne egiziano che la sera di Capodanno aha seminato il terrore accoltellando 4 persone, ed è stato ucciso dal comandante dei carabinieri dimentre tentava di aggredire lo stesso militare.Sitta risulta arrivato in Italia dal 2022. Nel nostro paese abitano, da anni, uno zio (sta a Roma) e ilSaid. Che ieri sono andati al consolato egiziano di Milano, per sbrigare le pratiche e fare i documenti per i funerali. “Vogliamo riportarlo a casa, dalla sua famiglia. I funerali disaranno in Egitto”.