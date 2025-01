Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Napoli, Palladino: "Partite che fanno crescere. Gud ha avuto un problema nel riscaldamento"

Firenze, 4 gennaio 2025 - Mastica amaro mister Raffaelea fine partita dopo la sconfitta per 3-0 contro il. "Degli arbitri non parlo. Gli erroriparte di questo gioco. Non ho visto gli episodi e non li posso commentare. Loro sono una grande squadra e gli faccio i complimenti. Loro sono stati cinici, ci hanno castigato sui nostri errori. Nella parte centrale hannomaggiormente il pallino del gioco. Nel secondo tempo mi dispiace per il rigore e per il terzo gol. Ci hanno tagliato le gambe. Sonoche ci, se posso dire qualcosa ai ragazzi è che in alcuni momenti siamo andati troppo verticali, dovevamo tenere di più la palla. Adesso resettare e pensare alla prossima gara".Siete stati penalizzati dagli errori individuali. "Gli errori, solo sbagliando si può analizzare e lavorare.