Fiorentina-Napoli 0-3 Gli azzurri espugnano anche il Franchi

0-3 Cronaca e tabellino della partitaCRONACA Pesante successo delche supera 3-0 lanella 19^ giornata di Serie A. Le reti portano la firma di Neres, Lukaku e McTominay, una vittoria che conferma il primato in classifica degli, cronaca del primo tempoL’avvio dellaè superiore per ritmo e intensità, la prima chance potenziale arriva dopo meno di 10 minuti con Sottil che ci prova in diagonale ma la traiettoria finisce larga. Poi comincia a macinare gioco ile, dopo un gol annullato a Olivera per fuorigioco, gliimpegnano al 18? De Gea con Spinazzola: l’esterno rientra e spara trovando la reattività dello spagnolo. Alla mezz’ora gli ospiti passano: percussione di Neres su Parisi, sponda di Lukaku, il brasiliano lavora alla grande il pallone tenendo a distanza Ranieri e sparando sotto la traversa lo 0-1.