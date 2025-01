Metropolitanmagazine.it - Edward mani di forbice di Johnny Depp ha ‘traumatizzato’ la figlia Lily-Rose da bambina

ha recentemente dichiarato ad Harper’s Bazaar UK di essere rimasta “traumatizzata” dal film fantasy del 1990 di suo padredi. classico diretto da Tim Burton vedenei panni di un reietto della società che ha delle lame al posto delle dita. Ma non è stato l’aspetto fisico del personaggio a turbare l’attrice da. “Ne sono rimasta traumatizzata. Non perché pensassi che fosse spaventoso, ma perché tutti erano così cattivi con lui e mi sono arrabbiata molto“, ha detto, definendo il finale del film in cui gli abitanti di periferia si rivoltano controcome particolarmente terrificante.“Ricordo di essere rimasta pietrificata da ciò, il che è strano, perché non ho molti ricordi di quando ero così giovane“, ha aggiunto.