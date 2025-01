Gqitalia.it - Ecco come sarà Apple Watch X, lo smartwatch più atteso del 2025

La rivoluzione chiamataX potrebbe essere soltanto rimandata. L'orologio smart della Mela che avrebbe dovuto riscrivere le regole dei dispositivi indossabili – un po’ha fatto la primissima generazione delnel 2014 – era in programma per il 2024 ma poi le troppe novità dal punto di vista del design e del display hanno spinto Cupertino ad un approccio più cauto con l'uscita delSeries 10 e posticipando l’uscita al(probabilmente). Dopo aver cercato di scassinare il dominio dell’orologeria di lusso e aver virato sul segmento fitness e salute per raccogliere maggiore consenso,X punterà ancora sugli sportivi cercando di diventare un fedele compagno di avventure: sia per l’ufficio – monitorando salute e parametri vitalil’ossigenazione del sangue, la pressione, la temperatura e così via – che per il tempo libero dandoti back precisi e puntuali sul tuo stato di forma o consentendoti di orientarti in montagna o nei posti più selvaggi in mezzo alla natura.