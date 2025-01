Gamerbrain.net - Diesel Legacy: Recensione, Gameplay Trailer e Screenshot

Leggi su Gamerbrain.net

si ambienta nell’oscura e affascinante metropoli di New Libertis, una città in bilico tra il progresso tecnologico e un’inarrestabile disuguaglianza sociale. Il contesto narrativo è profondamente immersivo: sotto l’imponente ombra della Nuova Torre di Babele, simbolo del dominio della corporazione FALCORP, guidata dal visionario e spietato Hieronymus Frazer, il giocatore si ritrova in una realtà cruda fatta di lavoratori sfruttati, automi ribelli e gangster senza scrupoli. È una lotta per la libertà, in cui ogni personaggio ha una storia da raccontare, dando vita a un universopunk vibrante e opprimente.Il cuore dirisiede nel suo innovativo sistema di combattimento 2v2. Questo formato introduce una dimensione di strategia cooperativa che raramente si vede nei picchiaduro: i giocatori possono lavorare in tandem con il proprio compagno di squadra per concatenare combo devastanti, bloccare attacchi in sincronia o persino orchestrare un clamoroso doppio K.