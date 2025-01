Inter-news.it - De Vrij pilastro ritrovato, l’Inter esercita il rinnovo automatico! I dettagli

Con l’assenza prolungata di Francesco Acerbi, fermato da problemi fisici nelle ultime settimane,ha riscoperto Stefan de, che nel corso degli ultimi mesi ha dimostrato di essere un elemento fondamentale per i nerazzurri. Per questo motivo il club ha già comunicato al calciatore la volontà dire ilMERITATO – Stefan de, nelle ultime stagioni messo in discussione e talvolta relegato al ruolo di seconda scelta, si è ripreso con autorità il centro della difesa nerazzurra, garantendo prestazioni di altissimo livello. Deha dimostrato di essere ancora un elemento fondamentale per la squadra di Simone Inzaghi. Con il numero 6 al comando, la difesa interista hasolidità e sicurezza, caratteristiche imprescindibili in una stagione in cui i nerazzurri puntano non solo al campionato, ma anche a un cammino importante in Europa.