Conceicao 'punge' Fonseca: "Visto il Milan di qualche settimana fa". Poi l'annuncio su Leao

Il tecnico rossonero dopo la vittoria sulla Juventus in semifinale di Supercoppa italiana: “All’intervallo ci siamo parlati guardandoci negli occhi”punge indirettamente il suo predecessore, Paulo, dopo la vittoria in rimonta contro la Juventus che gli consente di strappare il pass per la finale di Supercoppa: “Nel primo tempo abbiamoildifa. Dubbi, timing sbagliati in fase difensiva, lenti nella circolazione, pochissima profondità e centrocampo troppo macchinoso – ha dichiarato a ‘Mediaset’ il neo tecnico rossonero – Nel secondo è invece andata molto meglio a tutti i livelli”.Juventus-, le parole di Sergiodopo la semifinale di Supercoppa (LaPresse) – calciomercato.itJuventus-: “Nello spogliatoio mi sono arrabbiato”“Abbiamo meritato questa finale – ha sottolineato il portoghese – All’intervallo ci siamo parlati guardandoci negli occhi.