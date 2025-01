Oasport.it - Ciclocross, Van der Poel vs Van Aert torna a Dendermonde? Incognite sull’olandese

Leggi su Oasport.it

illa Coppa del Mondo e la prima tappa del massimo circuito internazionale del 2025 sarà a, in Belgio, che vedrà l’attesissimo duello tra Mathieu van dere Wout van. I due si sfideranno per la seconda volta in stagione dopo il confronto nell’Exact Cross di Loenhout che vide l’olandese vincere e il belga arrivare quarto.La condizione di Vannon è ancora particolarmente buona: il belga è entrato in questa stagione dopo qualche problema di salute e non sembra ancora al meglio, di conseguenza questo sarà un test importante per valutare se potrà dare fastidio a van derd’ora in avanti oppure ancora il livello tra i due è abbastanza distante. Van derha dato due forfait negli ultimi giorni per dolore alle costole e ci sono punti interrogativi sul suo rientro.