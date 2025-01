Ilrestodelcarlino.it - Bertinoro, 11 pomeriggi per brindare a grandi autori

Più estesa del solito la programmazione della rassegna ‘Idel bicchiere’ di, "per andare a confermare l’ottimo successo di pubblico delle scorse edizioni" spiegano la sindaca, Gessica Allegni, e l’assessora alla cultura, Sara Londrillo. Ben undici gli incontri all’insegna dei bei libri, della buona musica e di assaggi gustosi. Dal 12 gennaio al 23 marzo ogni domenicao l’appuntamento è alle 15,30 al teatro Novelli. Ingresso libero fino a esaurimento posti; necessaria la prenotazione da effettuarsi solo via mail a turismo@comune..fc.it. Si comincia domenica 12 gennaio con Pierdante Piccioni, il vero ‘Doc’ (alla sua figura e ai suoi libri è ispirata la fiction portata al successo da Luca Argentero). Infatti, il dottor Piccioni, primario di pronto soccorso, docente universitario e consulente del Ministero della salute, il 31 maggio 2013 entrò in coma in seguito a un incidente.