Autonomia differenziata e il ciglio del burrone. Le previsioni di Sisci

La legge dell’ha tre destini per marzo (quando dovrebbero tenersi i referendum abrogativi), tutti funesti, e la via per uscirne è stretta quanto la cruna di un ago. La prima possibilità è che il referendum venga cassato dalla corte di Cassazione. Sarebbe una ferita alla democrazia e all’istituto referendario. La corte dovrebbe mantenere la legge per come è diventata, un accrocco che da una spinta ideale alla Lega e alle ambizioni delle singole regioni, ma limitando il loro ricorso a una finanza propria.Così facendo si opporrebbe ai firmatari del referendum e aizzerebbe la protesta accollandosi responsabilità che invece sono della maggioranza di governo. Lo scontro si infiammerebbe. Forse è la soluzione peggiore. La seconda possibilità è che il referendum abbia successo e la legge venga abrogata.