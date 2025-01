Dilei.it - Anticipazioni Pooh, noi amici x sempre, gli ospiti del concerto più atteso

Leggi su Dilei.it

Il Palinsesto Mediaset ha deciso di inaugurare il nuovo anno con un altro-evento, quello della band che ha fatto la storia della musica italiana: i. Il gruppo, a distanza di ben 7 anni dall’ultimo, si è riunito per ripercorrere con il suo affezionato pubblico oltre 50 anni di carriera attraverso i più grandi successi. Cosa succederà? E dove sarà possibile vederlo? Ve lo diciamo subito., noiOltre 100 milioni di dischi venduti, 3.000 concerti, 400 canzoni registrate ed una spropositata collezione di premi e riconoscimenti alle spalle meritano senza ombra di dubbio di essere celebrati in grande: ecco perché nella serata di Sabato 4 gennaio, in esclusiva ed in prime-time su Canale 5, andrà in onda per la prima volta in assoluto: Noi, il-evento dell’amatissima band italiana ospitato nella magica cornice di Piazza San Marco, a Venezia.