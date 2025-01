Ilfattoquotidiano.it - Agenzia di stampa iraniana: “Secondo il Papa Netanyahu ignora le leggi internazionali e i diritti umani”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Benjaminlee i”. A dirlo,l’Irna, sarebbe statoFrancesco. Fonte dell’, il rettore dell’Università delle Religioni e delle Denominazioni dell’Iran, Abolhassan Navab, che ha incontrato il Pontefice in questi giorni. E il Vaticano non ha al momento smentito nulla.“L’Iran non ha alcun problema con il popolo ebraico, il nostro problema è con assassini come il primo ministro israeliano Benyamin”, aveva detto il Rettore suscitando il commento del: “Anche noi non abbiamo problemi con gli ebrei; l’unico problema è conche,ndo lee i, ha creato crisi nella regione e nel mondo”.Semprel’Irna, Bergoglio ha aggiunto che le organizzazionidevono affrontare urgentemente questa questione: “Non c’è nessuno che abbia il diritto di calpestare ie limitare la loro libertà.