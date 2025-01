Lanazione.it - Un oftalmoscopio per lo screening della cataratta congenita del neonato

Arezzo, 3 gennaio 2025 – Unper il Reparto dilogia e Terapia Intensiva Neonatale dell'Ospedale San Donato di Arezzo. Lo strumento, del valore di circa 700 euro, è stato donato dall'Associazione AMMI-Donne per la Salute e da Inner Wheel Club di Arezzo. Lo strumento viene utilizzato per lonel, test a cui sono sottoposti tutti i neonati in seconda giornata di vita o comunque primadimissione ospedaliera. «Ringrazio AMMI e Inner Wheel Club di Arezzo per questa importante donazione – dichiara la dr.ssa Letizia Magi, Direttrice dilogia e Terapia Intensiva Neonatale del San Donato Arezzo -. Il test eseguito grazie a questo strumento è quello del riflesso rosso. Si tratta di un esame molto semplice, in Italia correntemente eseguito dai pediatri, che consiste nella proiezione di una luce attraverso uno strumento portatile che si chiama