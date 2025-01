Un bacio nel gelo | mostra fotografica al Palazzo Comunale di Formia

Leggi su Ilfaroonline.it

, 3 gennaio 2024 – Per la Rassegna “Sentieri d’Arte 2025”, presso lo Spazio Espositivo del Punto IAT (al pianterreno del), sarà inaugurata il prossimo 8 gennaio la“Russia, tu sei tutta unnel”, realizzata con gli scatti che Pasquale Gionta fece durante le sue missioni di studio e ricerca negli anni ‘80. L’esposizione presenta, infatti, 38 fotografie (accompagnate dai versi di grandi poeti e poetesse della letteratura russa) che ritraggono Mosca nel gennaio 1980, in piena epoca sovietica.Un itinerario visivo attraverso una città austera e monumentale, simbolo del potere sovietico durante la Guerra Fredda, tra rigore politico, paesaggi urbani e frammenti di vita quotidiana. Un’occasione per immergersi nella storia e nell’atmosfera unica di quegli anni.