Ilfattoquotidiano.it - Tragedia di Capodanno in una stanza d’albergo: dimenticano la candela accesa e divampa un incendio. L’intervento dei pompieri e gli ospiti evacuati

Hanno acceso una, forse per rendere ancora più intimo e accogliente l’ambiente, ma l’hanno dimenticata in bagno, senza spegnerla, prima di lasciare l’albergo e andare a festeggiare l’arrivo del 2025. Da quella fiammella, apparentemente innocua, èto unche ha distrutto la, allargandosi sempre di più fino a costringere l’hotel a lanciare l’allarme e far evacuare tutti. È quanto successo nell’hotel San Cassian, a Venezia, poco dopo la mezzanotte dell’1 gennaio, quando in tutta Italia erano partiti i festeggiamenti del nuovo anno.Per fortuna,del personale è stato immediato. Il rivelatore di fumo ha dato l’allarme e allertato i dipendenti che, una volta notata una densa coltre di fumo uscire da una, hanno telefonato i vigili del fuoco. Isono intervenuti in pochissimi minuti, ma nel frattempo l’si era già allargato, coinvolgendo anche lasottostante.