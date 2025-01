Oasport.it - Skeleton, la neve condiziona la staffetta mista a Winterberg. Cina 1 precede Austria 1, le squadre italiane fuori dalla top10

La coppia composta da Dan Zhao e Qinwei Lin (1) si è aggiudicata la prova didi(Germania) valevole per la Coppa del Mondo di2024-2025. Sul budello della Renania Settentrionale-Vestfalia la gara è stata pesantementeta da una vera e propria bufera diche si è abbattuta nel corso delle discese. Chi era partito con i numeri più bassi, quindi, è stato avvantaggiato rispetto a chi si è trovato sotto lapiù fitta, come le due.La conferma arriva dal successo di1 con Dan Zhao e Qinwei Lin (1:01.46 e 59.41) che era scesa con il numero 5. Per la coppia asiatica tempo complessivo di 2:00.87 con un margine di vantaggio di 10 centesimi su1 con Janine Flock e Samuel Maier (1:01.36 e 59.61), unici in grado di inserirsi nelle posizioni di testa nelle discese conclusive.