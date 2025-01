Quotidiano.net - Sciame meteorico delle Quadrantidi: ecco quando e dove avvistare le prime stelle cadenti del 2025

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 3 gennaio– Ilsi è aperto all'insegna degli eventi astronomici di rilievo, dopo le aurore boreali dei giorni scorsi visibili dall'Italia. A partire dalle 20 di oggi, venerdì 3 gennaio, e per le successive 6 ore, i cieli italiani regaleranno uno spettacolo unico dovuto all'arrivo dello. Le meteore in questione, generate dai detriti dell'asteroide 2003 EH1, bruceranno nell'atmosfera terreste a una cadenza di 120 all'ora al picco dello. Il fenomeno sarà ben visibile, cielo nuvoloso permettendo, dalla mezzanotte in poi volgendo lo sguardo in direzione nord-est. Il radiante, ovvero la direzione dal quale provengono, è stato localizzato nei pressi della costellazione Boote, situata poco al di sotto dell'Orsa Maggiore. Il fenomeno Lodellaè provocato dal passaggio della Terra tra i detriti dell'asteroide 2003 EH1, una probabile "cometa morta" che impiega un tempo di 5,52 anni circa per orbitare intorno al Sole.