Riccardo Rossi, l'ex fidanzata è una famosa conduttrice

: nella passata vita sentimentale bindatissima una celebre ex, conosciuta proprio sul piccolo schermo all’epoca della sua collaborazione con La 7.L’attore impegnato al Teatro Parioli Costanzo con lo spettacolo Volevo Fare Il Musicista in scena fino al 12 gennaio, sarà ospite de La Volta Buona, show condotto da Caterina Balivo in onda a partire dalle 14:00 su Raiuno. In merito alla vita privata sono pochissime le informazioni circolanti in rete sull’artista capitolino. Tra il 2011 ed il 2017ha partecipato in qualità di giurato allo show di La7 Cuochi e Fiamme, nel quale due cuochi amatori si sfidano nella preparazione di quattro piatti che andranno esaminati dai giudici. Nella giuria del programma c’era anche la foodblogger Chiara Maci, con la quale era scattata una scintilla a cavallo tra il 2012 ed il 2013.