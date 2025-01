Ilfattoquotidiano.it - “Pubblicità ingannevole, il cast del concerto è diverso da quello sponsorizzato”: RTL 102.5 e Radio Zeta devono sganciare mille euro a 4 fan

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Quasidi risarcimento: questa la cifra che le emittentifoniche RTL 102.5 edovranno pagare a 4 palermitani che il 30 agosto 2023 erano volati a Verona per assistere all’evento “Future Hits Live 2023” con unbendache era stato.La notizia viene riportata da Palermo Today, che riferisce come la sentenza sia stata emessa dal giudice Paola Marchetta, la quale ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Marzia Rizzo, che assiste i 4 fan, contro Rtl 102.5 e. Un risarcimento danni che ammonta a 967,44così ripartiti: 277,44per i biglietti del, 257,12per il soggiorno di una notte in camera quadrupla in un hotel di Verona e 432,88per 4 voli di andata e ritorno tra Palermo e Verona, oltre a 389per le spese di giudizio.