Picchiata da quattro persone, ragazza di 29 anni aggredita e costretta a salire in auto

Spoleto, 3 gennaio 2025 – Obbligata ain, maltrattata e abbandonata ferita, in mezzo alla strada. La notizia è venuta alla luce solo il primo gennaio dopo le 23, quando una persona vicina alla vittima ha denunciato i fatti su facebook. Unadi 29due giorni prima di Natale è stata vittima di un agguato a opera di più. La donna, che davive in Francia e che era tornata a Spoleto per le feste con i parenti, in tarda serata stava passeggiando con il cane lungo la centralissima via Cacciatori delle Alpi, quando ha incontrato, tre uomini e una donna di circa 40. Le due si conoscevano ed è iniziata una discussione verbale, che in breve tempo è passata agli insulti ed è degenerata fino alle mani. La 29enne sarebbe stataa calci e pugni dall’altra donna.