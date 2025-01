Ilrestodelcarlino.it - Piandimeleto ha ricordato Cillo dj

sono stati programmati diversi eventi per questo periodo di feste, tutti rientranti nella rassegna chiamata “Pian d’Inverno 2024“. Ad organizzare il tutto l’amministrazione comunale e la Pro Loco. Il primo evento si è svolto sabato una cena di pesce, tradizione estiva riproposta in chiave invernale da Milena Galdini, titolare del bar “Piazza Caffè“. L’iniziativa ha riscosso un grande successo, attirando una partecipazione significativa da parte dei cittadini e degli abitanti dei comuni limitrofi. La serata è stata anche un’occasione per scambiarsi gli auguri di buon natale e di un sereno anno nuovo. Il momento più toccante della serata è stato il ricordo del compianto Celestino “dj“, morto improvvisamente lo scorso agosto all’età di 61 anni. Celestino, noto dj della Baia Imperiale, ha lasciato un segno indelebile negli anni ‘90 e 2000, collaborando con artisti come Raf, Raffaele Cavatorta, con cui ha condiviso le consolle delle varie sale del famoso Baia Imperiale.