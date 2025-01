Inter-news.it - Pedullà: «Formazione Atalanta? C’entrano i precedenti con l’Inter»

ha provato a darsi una spiegazione sulle scelte abbastanza discutibili di Gasperini in Inter-di Supercoppa italiana.RAGIONAMENTO – Alfredo, in collegamento su Sportitalia, ha voluto trarre una spiegazione dalle scelte didi Gian Piero Gasperini in Inter-: «Nel prossimo turno di campionato succederanno altre 15 di queste cose e dopo quello che è successo in-Udinese, con il VAR che stava in piazza, secondo me, perdiamo tempo. Scelte Gasperini? Tre-quattro chiavi di lettura: quella del campionato che riprende l’11 gennaio, pensa al campionato tra nove giorni. Io ne ho una: siccome lui conle ultime partite non l’ha mai vista, ha fatto un ragionamento, ossia “se resto in partita metto dentro i migliori”. Normale che se metti Scalvini a centrocampo, Zaniolo centravanti, la partita diventa snaturata».