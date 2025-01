Oasport.it - Pallanuoto femminile, Setterosa sconfitto dalla Spagna nell’amichevole di Napoli

Ilè in raduno a, dove sta preparando l’esordio nella Division I della World Cup 2025 di, in programma da martedì 14 a domenica 19 gennaio ad Alessandropoli, in Grecia: le azzurre del commissario tecnico Carlo Silipo sono in common training con la.Nelle qualificazioni della World Cup le azzurre e le iberiche non si incontreranno nella prima fase, dato che ilè inserito nel Girone B con Paesi Bassi, Australia ed Israele, mentre lasarà nel Girone A con Stati Uniti, Grecia ed Ungheria.Le campionesse olimpiche dellasi sono imposte nella prima amichevole, non ufficiale, giocata questa mattina, ed articolata su cinque frazioni e non sulle canoniche quattro: le iberiche hanno vinto con un netto 15-8 (3-3, 3-1,3-2, 2-2, 4-0), dilagando proprio nel quinto tempo.