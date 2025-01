Musica | si chiama Tropico del Capricorno il nuovo album di Gué con omaggio a Pino Daniele

Leggi su Ildenaro.it

Gué, uno dei protagonisti più influenti del panorama rap italiano, è pronto a tornare sotto i riflettori con unprogetto discografico. Venerdì 10 gennaio uscirà “del”, il decimodella sua carriera, che si preannuncia come una tappa cruciale nel percorso artistico del rapper milanese e tra le tracce un sample originale di. Con questo lavoro, Gué fonde vent’anni di esperienza, innovazione e ricerca sonora, proponendo 15 tracce che mescolano sapientemente le radici del rap con influenze moderne e omaggi alla tradizionele italiana.“del” si presenta come un viaggio sonoro ricco di citazioni letterarie, cinematografiche eli. Tra i momenti più intriganti, il sample di “Che soddisfazione” di, che impreziosisce il singolo “Oh mamma mia” in collaborazione con Rose Villain, e quello di “Acqua e sapone” degli Stadio, utilizzato nella traccia “Meravigliosa”.