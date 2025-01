Mistermovie.it - Mister Movie | Recensione Nosferatu, è un’inquietante visione horror di Robert Eggers

Non accade spesso che un regista decida di rielaborare un’opera considerata una pietra miliare della storia del cinema, ma, con la suaunica e audace, ha accettato la sfida. Dopo il successo di pellicole come The Witch (2015), The Lighthouse (2019) e The Northman (2022),torna con un remake di, il capolavoro gotico diretto da F.W. Murnau nel 1922. La nuova versione conserva la reverenza per l’originale, ma aggiunge una profondità visiva e narrativa che rende questa reinterpretazione una delle più intriganti del cinema contemporaneo.reinventa: un tributo oscuro e straordinario al classico del cinemaclass="wp-block-heading">abbraccia l’ombra lunga del classico originale, ma invece di limitarne l’impatto con un semplice tributo, lo arricchisce con un’estetica visiva mozzafiato e un senso rinnovato di terrore.