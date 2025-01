Maxi-incendio a Milano prende fuoco un capannone di 2mila metri quadri

Leggi su Dayitalianews.com

Un grossosi è sviluppato verso le 6:30 di questa mattina, venerdì 3 gennaio, all’interno di un magazzino di 2000quadrati situato in viale Sarca a. Fortunatamente non si segnalano persone ferite.Un grandeè divampato intorno alle 6:30 di questa mattina, venerdì 3 gennaio, all’interno di un magazzino di circa 2000quadrati situato al civico 366 di viale Sarca a. Sul posto sono intervenuti otto mezzi dei Vigili del, inviati dal Comando di via Messina.L’, pur essendo particolarmente complesso e difficile da gestire, è attualmente sotto controllo e non si registrano persone coinvolte. Dalle prime informazioni, le fiamme avrebbero interessato materiali da costruzione e, successivamente, alcuni macchinari presenti nello stabilimento.