Ilrestodelcarlino.it - Maltempo, rami e alberi caduti. Il conto per le casse del Comune

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

abbattuti dalnei giorni di Natale, ilha speso 5.500 euro per incaricare due ditte, la Edil Cerquetti e la Natali Agricola, entrambi di Civitanova, di intervenire sul territorio per risolvere le situazioni più a rischio. La spesa è stata legittimata da verbali d’urgenza, redatti il 23 dicembre, e relativi alla rimozione e allo smaltimento delle piante schiantate dal vento. Operazioni che hanno richiesto l’intervento di mezzi e di personale specializzato per spostare i tronchi e gestire le condizioni di pericolo, in alcuni casi con brevi tempistiche visto che i cedimenti si sono verificati un po’ in tutti i quartieri. Dal monitoraggio effettuato sul territorio, è stato riscontrato l’abbattimento diversi, schiantati dalle raffiche di tramontana, con i crolli più eclatanti che si sono verificati lungo viale Matteotti e lungo viale Vittorio Veneto, in via dei Mille, in via Giovanni XXIII, in via Capuana, all’interno di tutte le aree verdi della città e anche del lungomare sud, in particolare nel parco Zucchetto, nell’area verde intitolata a Mario Coltorti e nel parco della Pinetina.