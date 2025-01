Oasport.it - LIVE Paolini-Muchova, Italia-Cechia United Cup in DIRETTA: si parte con l’azzurra al servizio

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI COBOLLI-MACHAC (2° MATCH DALLE 7.30)LADI ERRANI/VAVASSORI-/MACHAC (3° MATCH DALLE 7.30)LADI MUSETTI-MUNAR (2° MATCH DALLE 6.00)07:35 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di 3 minuti via al match con Jasmineal.07:33 Accolte dall’applauso del pubblico entrano in campo Jasminee Karolina.07:28 Ancora pochi minuti ci separano dall’ingresso in campo delle due protagoniste dell’incontro.07:23 Match che può indirizzare un equilibratissimo quarto di finale. La vincente del tie troverà domani in semifinale la squadra favorita della vigilia, ovvero gli Stati Uniti di Taylor Fritz e Coco Gauff.07:18 Quello che andremo a commentare sarà il quinto confronto diretto in assoluto tra le due tenendo conto dei match disputati allo ITF, qualificazione e circuito maggiore.