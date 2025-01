Lapresse.it - Lino Banfi sindaco per un giorno della città di Canosa

Dopo l’intitolazione del foyer del Teatro Comunale Raffaele Lembo avvenuta lo scorso luglio, ladiha riconosciuto al suo concittadino più illustre,, il titolo di “per un”.”A Palazzo di, ho provveduto a consegnargli una fascia tricolore simbolica cheha subito indossato per ricevere il pubblico, incontrare i Dirigenti Comunali e prender parte alla Giunta Comunale”, dice il primo cittadino di(Bat), Vito Malcangio.Il: “, un rapporto unico e indissolubile che alberga nei nostri cuori e nelle nostre menti”, prosegue. “La mattinata in Comune è stata entusiasmante, il nostro nonno Libero non ha neanche per un attimo guardato l’orologio, accennato stanchezza o noia, dedicandosi alle attività amministrative con spiccato interesse e acume ed interessandosi delle problematiche”, va avanti.