Donnaup.it - La torta golosissima con marmellata e crema. Tutti mi chiedono la ricetta!

Leggi su Donnaup.it

Laconmila!Ladi oggi è per unafarcita allasuper buona e che crea quasi dipendenza: la fari spessissimo e non te stancherai mai.Vediamo più nel dettaglio come si prepara.Laconmila!Gli ingredientiCi servono:3 uova medieun pizzico di sale120 g di zucchero80 ml olio di semi girasole80 ml di lattela scorza di un limone15 g lievito per dolci200 g farina doppio zeroPer la:1 uovo60 g di zucchero30 g amido di mais o maizenascorza di limone200 ml di latte25 ml succo di limonePer la farciadi lamponi q.b.La preparazioneIn una ciotola grande e fonda versiamo tre uova, un pizzico di sale e 120 grammi di zucchero, quindi amalgamiamo i tre ingredienti con una frusta a mano.