La crisi del gas gela L’Europa, con lo stop in Transnistria e in Norvegia

Il gas è tornato protagonista in Europa con l’inizio del 2025, ma non come auspicherebbero i consumatori. La Russia e l’Ucraina non hanno rinnovato, per ovvi motivi, il contratto che legava i due paesi al gas russo, spezzando una tradizione di dipendenza energetica e finanziaria che durava da decenni.Se Kyiv celebra questa mossa come una tappa simbolica nella sua lotta contro Mosca, i vicini prossimi europei, dalla Moldavia alla Slovacchia alla, ne sentono già le conseguenze gelide. Il tutto, mentreoccidentale affronta una tempesta perfetta tra forniture limitate, guasti imprevisti ine prezzi alle stelle.La strategia energetica europea è messa alla prova come mai prima d’ora, ma l’Unione Europea tranquillizza: per il momento (e per quest’anno) non dovremmo avere problemi, perché le forniture arriveranno tramite rotte alternative disegnate tra Germania e Italia.