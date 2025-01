Nerdpool.it - La co-sceneggiatrice della trilogia de Il Signore degli Anelli affronta le “voci di rivalità” con Gli Anelli del Potere

Philippa Boyens, co-originale de Il, ha recentemente parlato delle presunteditra il franchise cinematografico e la serie TV Glidelprodotta da Amazon Prime Video. Basata sui romanzi di J.R.R. Tolkien, ladi Peter Jackson ha debuttato nel 2001 con La Compagnia dell’Anello e si è conclusa nel 2003 con Il Ritorno del Re. Boyens, insieme a Jackson e Fran Walsh, è ora parte del team creativo responsabile delle nuove produzioni cinematografiche legate al mondo tolkieniano, tra cui l’anime La Guerra dei Rohirrim e il film The Hunt for Gollum con Andy Serkis.Durante un’intervista con GamesRadar+, Boyens ha risposto alle domande riguardanti questa presunta, affermando con chiarezza che non c’è alcuna competizione tra i due progetti.