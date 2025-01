Pianetamilan.it - Juventus-Milan, infortunio Conceicao: condizioni e tempi di recupero

Francisco, attaccante dellae figlio del tecnico delSergio, non sta giocando il match di Supercoppa Italiana per. Le sue squadre si stanno affrontando a Riyadh, all'Al-Awwal Park Stadium, stadio che ospita le partite di casa dell'Al-Nassr di Stefano Pioli e Cristiano Ronaldo. Nel corso del riscaldamento prima dell'inizio di, Chico, terzo figlio del nuovo allenatore del Diavolo, ha dovuto lasciare il campo a causa di un. Per questo motivo, l'allenatore bianconero ha schierato al suo posto il turco Kenan Yildiz, il cui gol al 20esimo minuto sta momentaneamente decidendo la semifinale di Supercoppa. La squadra che vincerà stasera affronterà l'Inter di Simone Inzaghi in finale lunedì 6 gennaio. I nerazzurri, ieri sera, hanno vinto 2-0 contro l'Atalanta grazie alla doppietta di Dumfries.