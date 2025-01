Ilfattoquotidiano.it - Investigatori provano ad arrestare il presidente deposto Yoon, ma ci rinunciano. “Impossibile e troppo rischioso”

Si sono piazzati fuori dal casa sua, e per sei ore hanno provato ad arrestarlo. Ma non ci sono riusciti e se ne sono andati. Glicoreani hanno lasciato la residenza ufficiale delSuk Yeol, sotto accusa dopo un tentativo di imporre la legge marziale. “Per quanto riguarda l’esecuzione del mandato di arresto oggi, è stato determinato che è materialmentea causa della continua impasse – ha reso noto l’Ufficio investigativo sulla corruzione (Cio) in un comunicato -. Le preoccupazioni per la sicurezza del personale sul posto hanno portato alla decisione di fermare l’esecuzione”.I sostenitori e le udienze – È l’ultimo scontro in una crisi politica che ha paralizzato Seul e ha visto due capi di Stato messi sotto accusa in meno di un mese. L’agenzia anticorruzione del Paese ha dichiarato di aver ritirato i suoidopo che un’unità militare presidenziale ha impedito loro di entrare nella residenza die ha espresso “seriamente rammarico per l’atteggiamento del sospettato, che non ha risposto a un processo previsto dalla legge”.