Il no dei giudici sui domiciliari | | Rischio fuga per Abedini

"Nessuna garanzia, c’è il pericolo didal territorio italiano". La Procura Generale di Milano boccia la richiesta diavanzata da MohammadNajafabadi, l’iraniano arrestato a Malpensa il 16 dicembre su richiesta degli Usa. La pg Francesca Nanni (foto), dopo l’invio dell’istanza della difesa alla Corte d’Appello, ha dato il suo parere che resta non vincolante: "Le circostanze espresse nella richiesta del detenuto e la messa a disposizione di un appartamento e il sostegno economico del Consolato dell’Iran, unitamente a eventuali divieti di espatrio e obbligo di firma, non sono un’idonea garanzia per contrastare il pericolo di". L’avvocato dell’iraniano, Alfredo de Francesco, ha messo sul tavolo deiulteriori garanzie dall’ambasciata iraniana, sostenendo che "non c’è pericolo di".