Il nautofono di nuovo guasto | non canta più

Ildi Rimini non ’’ più. Negli ultimi giorni, "nonostante la nebbia durante le ore serali – segnalano alcuni riminesi – non si sente più la sirena del porto". Che, in teoria, dovrebbe entrare in azione proprio con queste condizioni meteo, per avvisare chi è in mare. Pensare che ilera stato riparato e rimesso in sesto solo pochi mesi fa, dopo una lunga ricerca dei pezzi di ricambio che, a un certo punto, sembravano quasi introvabili. Dopo due anni di silenzio, ad aprile ilera stato finalmente riattivato. È durato poco. "Ilnon suona più. Mi dicono che Anthea non riesca a trovare il. Un bel guaio", segnala Sergio Giordano, socio del Club Nautico, tra quelli che hanno sostenuto con più vigore in questi anni la necessità di rimettere a posto la sirena del porto.