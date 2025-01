Quotidiano.net - Il 3 gennaio 1925 Mussolini rivendicò il delitto Matteotti e cominciò il regime. Ma fu aiutato dal re e dagli errori delle opposizioni

Roma, 32025 – La Storia procede per date e il loro scorrere nel calendario contribuisce a formare la memoria collettiva di una nazione. Quella del 3, cento anni fa, un freddo pomeriggio di un sabato romano ancora distratto dai festeggiamenti del capodanno, è unapiù infauste del nostro passato. Una ricorrenza che non va celebrata, perché non c’è niente da celebrare, ma che sarebbe un peccato mortale dimenticare, e che per comprendere bene vale forse la pena di analizzare allo specchio, come in un negativo fotografico. Non limitandosi quindi al discorso dialla Camera, quello in cui il Ducela responsabilità morale e storica dell’omicidio(“un discorso addirittura pazzesco, e se fallisce l’unica carta che abbiamo, ossia il Re, si potrà fare le valigie ed emigrare all’estero”, scrisse la sera stessa Anna Kuliscioff a Turati), il discorso passato come l’inizio della dittatura, ma analizzando anche l’incomprensibile comportamento di tutte le, che inanellarono un errore politico dopo l’altro e permisero al presidente del consiglio di accelerare nel criminoso piano inclinato che portava al definitivo colpo di stato.