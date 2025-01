Ilfattoquotidiano.it - “Ho tolto mio fratello e mia sorella dal testamento. Da piccolo mi escludevano, non voglio che i miei risparmi vadano a loro”: la “vendetta” di un uomo su Reddit

Redigere il proprioè un procedimento molto personale e privato. Che potrebbe rivelarsi, però, anche molto complicato. In primis perché, in alcuni casi, potrebbe dover essere redatto in situazioni di forte preoccupazione, come poco dopo la diagnosi di malattia. E che potrebbe anche essere fonte di stress: chi inserire? Soltanto i figli o anche i propri familiari meritano un lascito? E cosa fare per i propri fratelli e sorelle? Sono questi i dubbi che un, rimasto anonimo, ha voluto confidare alla comunità di, raccontando agli utenti la sua particolare storia. L’, infatti, avrebbe ricevuto di recente una diagnosi non molto promettente e, quindi, ha deciso che quello sarebbe stato il momento perfetto per riordinare la sua vita. Ed ecco, dunque, che si è posto il dubbio: chi cancellare dal suo?Per l’, sembrerebbe fondamentale che i suoia chiunque sia stato al suo fianco durante la sua vita.