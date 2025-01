Ilgiorno.it - Due incursioni in 24 ore. Nel mirino lo skatepark

Leggi su Ilgiorno.it

Un primo raid nella notte di Capodanno, il secondo e peggiore la notte tra l’1 e ieri: doppio assalto vandalico allo skate park di via Degli Abeti, struttura nuova di zecca e dedicata, per paradosso, proprio ai giovani. I vandali ignoti hanno incendiato cestini, divelto e rovesciato insegne e cartelli, rotto bottiglie, imbrattato infrastrutture, abbandonato oggetti e masserizie (persino un carrello della spesa, rubato altrove e rovesciato nella struttura sportiva) e lasciato rifiuti. Il danno è ingente se non altro per ripristini e pulizie, ma si punta il dito, soprattutto, contro il gesto. E naturalmente, a filmati già acquisiti dagli impianti di videosorveglianza della zona, si cercano i responsabili: "Non posso entrare nel dettaglio – così il comandante della Polizia locale Antonio Pierni –.