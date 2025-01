Crollo temperature in Toscana | allerta meteo gialla per ghiaccio

Leggi su Corrieretoscano.it

inperdelleinprevisto in quasi tutta la regione a partire dalla serata di venerdì 3 gennaio. Unche determinerà la formazione dispecialmente nelle zone più umide.La sala operativa della protezione civile regionale ha pertanto emanato un codice giallo pervalido dalla mezzanotte di venerdì 3 gennaio fino alle 10 di sabato 4 gennaio.Inoltre il codice giallo per mareggiate già in corso su isole e costa centro-settentrionale dellaè stato esteso fino alle 18 di venerdì 3 gennaio.Eugenio Giani, presidente Regione, via social: “Nella prossima notte e fino alla mattina,sotto zero su pianure e fondo valle; sarà pertanto possibile la presenza dilocalizzato, in particolare nei tratti stradali più umidi, anche a causa delle recenti piogge”Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezionedel sito della Regione, accessibile all’indirizzo http://www.