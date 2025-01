Biccy.it - Coppia di Uomini e Donne si sposa: stanno insieme da 7 anni

Leggi su Biccy.it

Unanata negli studi diha deciso di convolare a nozze. I dueda circa 6e nel corso di questo tempo hanno sempre mantenuto un profilo basso, lontano dalle telecamere e dai reality show (probabilmente non per volontà loro, ma è un dato di fatto). Nonostante questo oggi hanno fatto notizia annunciando a tutti la decisione dirsi. Laprotagonista è quella formata da Paolo Crivellin e Angela Caloisi. Lui è stato tronista della stagione 2017/2018.La proposta è stata immortalata in video e condivisa su Instagram e fra i commenti è spiccato anche quello di Valeria Bigella che con Paolo Crivellin ha un trascorso un po’ burrascoso. Prima di diventate un tronista di Maria De Filippi, è stato un tentatore di Temptation Island e proprio lì ha tentato e messo in crisi Valeria.