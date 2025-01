Quotidiano.net - Come e dove si festeggia il 6 gennaio in Europa. A spasso tra usanze e tradizioni popolari

Prima di immergerci nel fantastico mondo della festa delle Befana è bene chiarire subito che questa ricorrenza, cosìla conosciamo, esiste solo in Italia; se invece parliamo di Epifania, beh, allora le cose cambiano e possiamo dire che questa vieneta anche in altri Paesi. Quindi,sila Befana - o meglio l'Epifania - nel mondo? Iniziamo dai nostri cugini d'oltralpe: niente carbone in Francia, perre l’Epifania non si omaggia alcuna vecchina dagli abiti sgualciti o dalle scarpe rotte ma qui la Befana è un re o una regina e simangiando un dolce speciale (le Gallette des Rois per l'appunto), all’interno del quale si nasconde una fava, per cui chi la trova diventa per quel giorno il re o la regina della festa. In Islanda la leggenda vuole che la Befana sia nientemeno che la moglie di Babbo Natale perciò, in occasione dell'Epifania, siil "maschio" della Befana.