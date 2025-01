Spazionapoli.it - Colpo di scena Pellegrini, decisione definitiva del Napoli: le ultime

Leggi su Spazionapoli.it

Calciomercato24 –disorprendente per il possibile approdo dial, con la sceltada parte del clubIl calciomercato delè pronto a dare avvio ad una campagna acquisti di tutto rispetto che permetterebbe a Conte, vista la situazione attuale, di continuare a lottare per lo Scudetto.Al momento gli azzurri sono chiamati a continuare a vincere per restare in scia dell’Atalanta, che non si ostina a perdere punti e continua a dare filo da torcere anche agli attuali campioni d’Italia, l’Inter.Ilsta nel suo: nelle varie conferenze stampa di Conte, non si è mai parlato di Scudetto come obiettivo, ma come porta principale per accedere alla prossima Champions League, vista l’assenza di quest’anno degli azzurri nella competizione.Manna è pronto ad aggiudicarsi diversi colpi: nelle scorse settimane è giunto fuori il nome died ora è arrivata lasul suo approdo in terra partenopea.