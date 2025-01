Justcalcio.com - CdS – Martinez Quarta, il saluto ai tifosi della Fiorentina

2025-01-02 14:29:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere dello Sport:Poche parole, ma pregne d’amore. Dopo le lacrime e le emozioni del “Franchi”, nel giorno del primo allenamento del 2025, Lucaschiude la sua esperienza con la maglia, congedandosi attraverso un telegrafico messaggio social. Ad attenderlo c’è il River Plate.saluta i“Grazie davvero! Rimarrete per sempre nel mio cuore“, cosìha salutato il popolo viola sul suo account X ufficiale, al termine di una giornata ricca di emozioni e momenti che difficilmente dimenticherà. L’argentino tornerà in patria per vestire nuovamente i colori del River Plate, ma resterà per sempre un beniaminotifoseria, per spirito e abnegazione.