Call of Duty | Black Ops 6 e Squid Game 2 è disponibile l’evento cross-over con tante novità

L’attesissimo eventotraofOps 6 e2 è finalmente, portando nuove modalità di gioco ispirate alla popolare serie Netflix.introduce una gamma di contenuti innovativi, tra cui la modalità Red Light, Green Light, sfide multiplayer a tema e ricompense uniche per i giocatori.Come riportato da Activision sul sito ufficiale diof, tra leprincipali spicca la modalità Red Light, Green Light, che riproduce il celebre gioco del “semaforo” con una svolta letale: i giocatori devono rispettare i comandi di Young-hee o rischiano l’eliminazione. Le partite si articolano in tre round, con la possibilità di raccogliere armi e sconfiggere gli avversari nei round successivi.Inoltre, la playlistMoshpit include varianti uniche di modalità classiche come Team Deathmatch, Domination e Hardpoint, tutte arricchite da meccaniche tematiche.