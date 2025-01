Ilrestodelcarlino.it - Calano del 98% le domande dell’assegno di inclusione: i dati a Bologna

, 3 gennaio 2025 – Sono 1.101 lepervenute ad Acli nel 2024 per la percezionedi(adi), considerando le sedi del territorio metropolitano bolognese. Se, tra queste, quasi la metà sono in città (498), a preoccupare Acli, proprio suidel centro storico, però, sono i numeri relativi alleaccolte (169, 33,94%) e respinte (258, 51,81%). "Riteniamo che, per aiutare le fasce più deboli, i diritti debbano essere maggiormente accessibili", apre Chiara Pazzaglia, presidente Acli. Sono "troppi i cittadini che non si fidano della misura", racconta, invece, Filippo Diaco, presidente Patronato Acli. Infatti, nel 2023 (con il Reddito di Cittadinanza, ndr), lepresentate ad Acli sono state 27.175. Un calo, di fatto, del 98%. E la colpa è anche dei requisiti "considerati troppo stringenti".